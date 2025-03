Wie moeten aangifte doen?

Dat zijn sowieso de 9,4 miljoen Nederlanders bij wie de bekende blauwe enveloppe van de Belastingdienst op de mat is gevallen. De aangifte moet uiterlijk 30 april binnen zijn. Wie uitstel vraagt, mag er drie maanden langer over doen.

Wie niet zo’n brief kreeg, moet soms ook aangifte doen. Dat is verplicht als je meer dan 57 euro belasting verwacht te moeten betalen of als je meer dan 36.952 euro vermogen bezit (samen met je fiscale partner 73.904 euro).

Aangifte doen is natuurlijk ook interessant als jij denkt dat je geld terugkrijgt. Vooral jongeren letten daar niet goed op en laten elk jaar weer geld liggen.

Ben ik er veel tijd aan kwijt?

Dat hangt af van je situatie. De Belastingdienst maakt het mensen gemakkelijk door veel gegevens al vooraf in te vullen. Denk aan het loon, de WOZ-waarde van de eigen woning en bankrekeninggegevens. Je bent er wel zelf verantwoordelijk voor dat die cijfers kloppen, zodat het verstandig is de jaaropgaves van je werkgever en je bank er even bij te pakken.

Sommige Nederlanders zijn in een kwartiertje klaar, maar de meesten trekken er toch wat meer tijd voor uit. Daar moet je zeker op rekenen als er vorig jaar grote veranderingen in je leven waren. Jullie trouwden bijvoorbeeld, jullie kochten je eerste huis of jij startte een eigen bedrijf.

Ik lees de laatste tijd veel over box 3. Hoe zit het daarmee?

Je moet aangifte doen over jouw vermogen (los van de eigen woning) op de peildatum 1 januari 2024. Dit betreft spaargeld, beleggingen en andere bezittingen, zoals een tweede woning. Je schulden mag je daar weer van aftrekken. Je betaalt pas belasting over vermogen als je meer dan 57.000 euro aan bezittingen hebt (of 114.000 euro samen met je fiscale partner).

De fiscus rekent vooralsnog met veronderstelde (fictieve) rendementen: 1,44 procent op spaargeld en 6,04 procent op beleggingen en andere bezittingen. De Hoge Raad heeft bepaald dat het werkelijk behaalde rendement moet gelden, als het fictieve rendement in je nadeel is. De fiscus kan dat echter nog niet berekenen. In 2026 kun je dit werkelijke rendement over 2024 doorgeven. Heb je achteraf te veel belasting betaald, dan krijg je dat terug.

Ik heb wat contant geld thuis. Moet ik dat ook aangeven?

Alleen als je op de peildatum (1 januari 2024) meer dan de vrijstelling aan cash achter de hand had. Die vrijstelling bedraagt 653 euro voor een alleenstaande en 1306 euro voor fiscale partners.

Wat zijn belangrijke aftrekposten?

Eerste is de rente op de hypotheek van je eigen woning. Als je in 2024 een nieuwe hypotheek hebt afgesloten, mag je ook de kosten die daarbij horen aftrekken.

Dit betreffen de kosten voor het hypotheekadvies, taxiatiekosten om een lening te krijgen en de kosten van de notaris voor zover die betrekking hebben op de hypotheek. De kosten van de makelaar mag je niet aftrekken.

Zorgkosten boven een drempel –die afhankelijk is van je inkomen– mag je ook aftrekken. Voorbeelden zijn kosten voor tandarts, diëtist, inentingen en extra reiskosten in verband met ziekte. Kosten die je vergoed kreeg via je verzekeraar en het eigen risico zijn niet aftrekbaar.

Giften zijn aftrekbaar voor zover het totaal boven de 1 procent van je inkomen uitkomt, en wel tot een maximum van 10 procent van het inkomen. Ontvangers moeten een ANBI-status hebben.

Voor giften aan culturele organisaties en voor periodieke giften is de aftrek hoger.

Ik vind het invullen best moeilijk. Wie kan mij helpen?

Je kunt de Belastingdienst vragen stellen via sociale media. Je kunt ook videobellen met een medewerker of langs gaan bij een belastingkantoor. In maart rijdt de Belastingdienst bovendien met een bus door Nederland. Verder zijn er maatschappelijke organisaties zoals vakbonden, seniorenorganisaties en bibliotheken die hulp bieden bij de aangifte.

Mijn inkomen is de afgelopen jaren sterk gewisseld. Heeft dat nog gevolgen?

Je kunt over 2024 voor het laatst een beroep doen op middeling. Dan mag je de inkomens uit de laatste drie jaar bij elkaar optellen en over het gemiddelde belasting betalen. Dit middelen moet je via een apart formulier aanvragen.

Wanneer hoor ik wat ik moet betalen of terugkrijg?

Als je voor 1 april aangifte doet, krijg je voor 1 juli bericht. Ben je later, dan probeert de Belastingdienst je binnen 3 maanden een bericht te sturen.

Wat als ik achteraf een foutje ontdek?

Je kunt dan je aangifte nog een keer indienen, met de juiste gegevens. Dat kan zelfs tot vijf jaar terug.