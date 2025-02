Staatssecretaris overweegt aanpassing box 3-wet

Dat zei staatssecretaris Van Oostenbruggen donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over box 3. Op het ministerie van Financiën wordt al jaren gewerkt aan een wet om belasting te heffen over de daadwerkelijke inkomsten uit spaargeld, aandelen, vastgoed en andere soorten vermogen. Van Oostenbruggen wil door met de conceptwet die door zijn voorganger Marnix van Rij opgesteld is, maakte hij onlangs bekend.

Momenteel broedt de staatssecretaris op een reactie op het kritische advies van de Raad van State. De Raad vindt de conceptwet te complex, omdat er sprake is van een hybride stelsel met verschillende regimes en uitzonderingen.

„Wij hebben nog best wel wat vragen” Inge van Dijk, CDA-Kamerlid

In het nieuwe stelsel wil de staatssecretaris als hoofdregel een vermogensaanwasbelasting introduceren. Dat houdt in dat er naast de daadwerkelijke inkomsten uit vermogen jaarlijks belasting wordt geheven over waardestijgingen. Als aandelen meer waard worden moet daarover aan het eind van het jaar belasting betaald worden, ook al zijn de aandelen nog niet verkocht en is de koerswinst niet geïncasseerd.

Voor onroerend goed en aandelen in startende ondernemingen geldt een ander regime: de vermogenswinstbelasting. Dat betekent dat de waardestijging van een verhuurde woning wordt belast op het moment dat de woning verkocht wordt. Voor onroerend goed in eigen gebruik geldt eveneens een uitzondering op de hoofdregel.

De uitzondering op onroerend goed in eigen gebruik, zoals een vakantiehuis, wil de staatssecretaris mogelijk schrappen. Het genot van een vakantiehuis is een vorm van direct rendement en wordt om die reden belast. In de conceptwet wordt dat gedaan op basis van een forfait: een vast percentage van 2,65 procent. De Landsadvocaat liet in een advies doorschemeren dat onzeker is of deze werkwijze juridisch waterdicht is. De staatssecretaris zei niet welk alternatief overweegt ter vervanging van de vastgoedbijtelling.

Hoofdlijnenakkoord

Tijdens het debat bleef onduidelijk in hoeverre Van Oostenbruggen op steun kan rekenen als hij de wet voor een nieuw box 3-stelsel langs deze lijnen naar de Tweede Kamer stuurt. Daarover is geen afspraak gemaakt in het hoofdlijnenakkoord.

Tijdens het debat zei BBB-Kamerlid Vermeer dat zijn partij, anders dan de staatssecretaris, voorstander is van een volledige vermogenswinstbelasting. Ook de PVV heeft eerder aangegeven daarvoor te voelen.

VVD-woordvoerder Van Eijk gaf aan dat haar partij er nog niet helemaal uit is. Enerzijds steunt ze de opzet van een hybride stelsel. Anderzijds vindt Van Eijk dat, in aanvulling op onroerend goed en aandelen in startende ondernemingen, ook voor niet-beursgenoteerde aandelen een vermogenswinstbelasting moet gaan gelden.

Het CDA vraagt zich af of een vermogenswinstbelasting mogelijk tot een beter stelsel leidt op de lange termijn. „We hebben nog best wel wat vragen”, zei CDA-Kamerlid Van Dijk. „We gooien daarmee de hybride heffing niet zomaar uit het raam. Maar, zoals de Raad van State zegt, denk goed na voordat je definitief beslist. Dat verdient dit dossier met zijn complexe voorgeschiedenis.”

Het debat over box 3 is vanwege tijdgebrek niet afgemaakt en wordt op een later moment voortgezet.