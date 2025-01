Is het slim om via een bureau de WOZ-waarde aan te vechten?

In deze periode valt de nieuwe WOZ-beschikking weer op de (digitale) deurmat. Het ijkpunt van de WOZ-waarde is 1 januari 2024. Wij kregen een forse verhoging, terwijl de woningmarkt in 2023 juist afkoelde. Per saldo stegen tussen januari 2023 en januari 2024 de woningprijzen vrijwel niet. De verandering van de WOZ-waarde zou dan minimaal moeten zijn. Als er toch sprake is van een forse stijging, kan het zijn dat de eerdere waarde te laag was en de gemeente dit nu corrigeert.

Veel mensen denken dat de WOZ-waarde een bepaald percentage is van de werkelijke waarde, maar dat is een misvatting. In principe volgt de WOZ-waarde de werkelijke waarde. Hoe bepaalt de gemeente die waarde?

In elk geval niet door een taxateur langs alle woningen te laten gaan. Een bezoek aan één of een aantal vergelijkbare panden volstaat. De rest kan de taxateur vanachter een computer vaststellen. Gemeenten hebben hiervoor steeds betere middelen tot hun beschikking, zoals driedimensionale kaarten en kunstmatige intelligentie. Het kan zo zijn dat de werkelijkheid afwijkt van de geschatte waarde van de woning. Bezwaar indienen is dan nuttig.

Andre van Luijk. beeld Sjaak Verboom

Diverse zaken hebben invloed op de WOZ-waarde en andersom. Allereerst heeft de WOZ-waarde invloed op de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De Nederlandse overheid beschouwt de eigen woning van oudsher als inkomen in natura. Een bepaald percentage van de WOZ-waarde wordt dus gezien als inkomen. Dit financiële voordeel wordt fiscaal belast en heeft een drukkend effect op de hypotheekrente.

Ook de onroerendezaakbelasting en de watersysteemheffing van de waterschappen zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde. Bij overlijden of bij het schenken van een woning kan een lage WOZ-waarde veel erfbelasting schelen. Als de WOZ-waarde te hoog is, betaalt u mogelijk te veel belasting.

Wanneer burgers zelf bezwaar maken, hebben zij een succespercentage van 52 procent, tegenover 49 procent van gespecialiseerde WOZ-bureaus

Er bestaan allerlei WOZ-bureaus die claimen dat ze met succes bezwaar voor huizenbezitters kunnen indienen. Maar in 2022 bleek uit Kamervragen dat wanneer burgers zelf bezwaar maakten, zij een succespercentage hadden van 52 procent, tegenover 49 procent van gespecialiseerde WOZ-bureaus. De vraag is dus of zo’n bureau nodig is.

Vergelijk uw WOZ-waarde met dat van vergelijkbare woningen. beeld ANP, Lex van Lieshout

Wie het niet eens is met de WOZ-beschikking, kan gewoon de gemeente bellen. Als u valide argumenten hebt, passen ze direct uw WOZ aan en hoeft u geen bezwaartraject te starten. Moet dat wel, dien het bezwaar dan op tijd in – binnen zes weken. Of vraag verlenging aan, zodat u uw argumenten beter kunt onderbouwen. Vergelijk via www.woz-waardeloket.nl vergelijkbare woningen en kijk goed of die woningen minpunten hebben, en of uw woning of omgeving minpunten heeft. Een voorbeeld van zo’n minpunt is achterstallig onderhoud of wonen aan een drukke straat.

Ten slotte kunt u een hogere WOZ-waarde gebruiken om een rentekorting aan te vragen op uw hypotheek. Hoe hoger de waarde van uw woning, hoe minder risico uw bank loopt.

De auteur is Master of Financial Planning.