Turkse inflatie koelt af tot laagste niveau in bijna 2 jaar

De Turkse centrale bank verlaagde in januari het rentetarief in het land voor de tweede keer op rij. In december werd de rente in Turkije al voor het eerst in bijna twee jaar verlaagd, omdat de torenhoge inflatie in het land lijkt af te koelen. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de Turkse economie stimuleren. Turkije belandde na een krimp in het tweede en derde kwartaal van 2024 in een recessie, maar wist daar in het vierde kwartaal weer uit te komen dankzij een groei van 1,7 procent.