CDA en D66: teleurstellend dat Schoof geen extra toezegging deed

Die mening deelt Rob Jetten van D66. „Gebrek aan Nederlands leiderschap wordt pijnlijk”, schrijft hij op X. „Veel landen kondigen vandaag belangrijke stappen aan voor Oekraïne en Europese veiligheid. Premier Schoof: „Ik heb niets concreets toegezegd.” Dit kabinet lijkt aan de ketting van Wilders te liggen. Tijd om kleur te bekennen.”

De leider van de grootste oppositiepartij is tevreden met de uitkomst van de top, maar Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA vindt wel dat het kabinet snel met extra geld voor Oekraïne over de brug moet komen. „Goede start van de ‘coalition of the willing’ in Londen. Zo wordt Oekraïne concreet uitzicht op extra steun geboden. Nederland kan niet achterblijven en zal ook een extra bijdrage moeten leveren, daar moet Schoof dringend werk van maken.”

In de Britse hoofdstad kwamen een reeks Europese leiders en Canada, de top van de Europese Unie en de secretaris-generaal van de NAVO samen om te praten over Oekraïne. Ze gaan een plan maken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, gaan intussen door met het steunen van het land dat drie jaar geleden werd aangevallen door Rusland en een aantal landen zal een ‘coalition of the willing’ vormen die zal instaan voor de veiligheid van Oekraïne.