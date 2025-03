China wil ondanks heffingen samenwerking met VS, zegt vicepremier

„China en de VS hebben brede gezamenlijke belangen en veel ruimte voor samenwerking”, zei He volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua. „De relaties tussen de twee landen op het gebied van economie en handel hebben het karakter van wederzijds voordeel en win-win.”

China kwam in februari met tegenmaatregelen tegen de VS en zal dat waarschijnlijk weer doen als de extra heffingen ingaan. De Amerikaanse ambassade in China benadrukte dat de VS een einde willen aan handelspraktijken van China die oneerlijk zouden zijn. „We willen een einde aan oneerlijke subsidies en andere maatregelen die het speelveld tegen Amerikaanse bedrijven doen kantelen”, zei adjunct-chef Sarah Beran van de ambassade.

Donald Trump kondigde kort na zijn aantreden als president van de VS een extra importheffing op Chinese goederen aan van 10 procent. Aanstaande dinsdag komt daar naar verwachting nog eens 10 procent bij, op dezelfde dag dat heffingen gericht tegen Canada en Mexico van kracht worden.