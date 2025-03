RTL Nieuws: Uitzendbureau stuurde zzp’ers met vals diploma de zorg in

Binnenland

In een groot onderzoek door onder meer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar malafide bemiddelingsbureaus in de zorg zijn bij één bureau ruim 60 zzp’ers gevonden die zonder juiste papieren in de zorg werkten. Het bureau bracht hen onder bij grote zorginstellingen in het hele land. Tegen vijftien zzp’ers is aangifte gedaan vanwege vervalste diploma’s en loopt een strafrechtelijk onderzoek. Dat meldt RTL Nieuws.