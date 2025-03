Oud-ambassadeur Oekraïne spreekt van ‘Amerikaans verraad’

Voor Oekraïners zullen de gebeurtenissen in het Oval Office vrijdagavond „zeker” als verraad voelen, aldus Serry, ooit de eerste Nederlandse ambassadeur in het land. Zelensky kwam naar Washington met als doel een akkoord te sluiten over mineralen in het land, maar dat liep fout.

„Het lijkt erop dat Zelensky in de val is gelokt”, zei Serry, daarbij benadrukkend dat hij „dat natuurlijk niet kan bewijzen”. De Oekraïense president werd „gefileerd” door Trump en vicepresident J.D. Vance, die Serry vergelijkt met „pitbulls”. Zelensky heeft zich „een beetje” uit de tent laten lokken, aldus Serry.

„We kunnen Trump niet meer beschouwen als de leider van de vrije westerse wereld”, zei Serry ook bij Met Het Oog op Morgen. „Moeten we dat nog kunnen geloven, na alles wat er gebeurd is?” Hij vroeg zich hardop af of Trump een president is die „ons verdedigt, die onze waarden verdedigt”.

De afgelopen dagen geloofde Serry dat het „misschien nog te lijmen was”, nadat Trump Zelensky eerder al een dictator had genoemd. De oud-ambassadeur hield hoop dat „Oekraïne misschien niet voor de bus wordt gegooid en krachtig genoeg kan blijven om te overleven”. Na het conflict in het Witte Huis „lijkt dat te zijn mislukt”.