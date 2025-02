Schoof herhaalt steun Oekraïne na ruzie Zelensky in Witte Huis

Schoof: „We willen een duurzame vrede en een einde aan de agressie-oorlog die Rusland is gestart. Voor Oekraïne, voor al haar inwoners en voor Europa.” De Amerikaanse president Trump zei na de uit de hand gelopen ontmoeting via zijn platform Truth Social dat Zelensky niet bereid is tot vrede „als de Verenigde Staten erbij betrokken zijn”.

Vrijdag zei Schoof dat hij Trump twee keer heeft kunnen spreken voordat hij president was. „Ik spreek de verwachting uit dat ik dat op korte termijn vermoedelijk telefonisch ook kan doen.”