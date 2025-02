Omzetgroei horeca valt stevig terug in 2024

Economie

De omzet van de horeca is in 2024 met 5,4 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename was lager dan in 2023. Toen kwam de omzetgroei nog uit op 12,6 procent. 2023 was het eerste jaar sinds 2020 zonder coronamaatregelen. In 2022 gold tot halverwege januari nog een harde lockdown en in maart 2022 vervielen de laatste coronamaatregelen. Dat had een positief effect op de omzetstijging van de horeca in 2023.