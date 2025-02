Canadese premier Trudeau: onmiddellijke tegenreactie heffingen VS

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd die heffingen komende dinsdag te zullen opleggen. Ook voor Mexico zullen dan invoertarieven van 25 procent gaan gelden. Met die tarieven wil Trump druk zetten op beide buurlanden om meer te doen tegen de instroom van de dodelijke drug fentanyl en van illegale immigranten naar de VS. Trump had die heffingen eerder nog met een maand uitgesteld.

Trudeau heeft meermaals verklaard dat er amper fentanyl via Canada naar de VS gaat. Er worden ook grote investeringen gedaan om de grenscontroles te verbeteren. Daarnaast is er een speciale topfunctionaris aangesteld om leiding te geven aan de bestrijding van de fentanylhandel. Ook werd donderdag een grote operatie aangekondigd door de Canadese grensbewaking om fentanyl aan te pakken.

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum meldde in gesprek te willen gaan met Trump om de heffingen af te wenden. Momenteel is er een hoge delegatie uit Mexico op bezoek in Washington om een overeenkomst te vinden. Die delegatie bestaat uit meerdere ministers van bijvoorbeeld Defensie, Financiën en Economische Zaken.