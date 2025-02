Sekte Maerloo heeft weinig invloed op inwoners Sint Philipsland

„Ze zullen wel in geldnood zitten”, zegt een goedlachse Zeeuw op klompen die net kalk op zijn grasveld gestrooid heeft. „Veel van de panden staan weer te koop.” Verder weet hij niet veel over Maerloo. „Er gaan wel praatjes over, maar ik heb geen idee hoe het precies in elkaar steekt.” Hij wijst in de richting van een rijtjeshuis met gesloten luiken. „Dat is een van de huizen die opgekocht zijn, maar je ziet er nooit iemand.”

Het is rustig in Sint Philipsland. Een waterig zonnetje verlicht de vrijwel lege straten. „De meeste mensen werken buiten het dorp”, is de verklaring voor de rust, volgens Peter van der Velde. Hij is ouderling-kerkrentmeester van de plaatselijke hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en geeft de bijzaal van het kerkgebouw een schilderbeurt.

Het kerkgebouw van de hervormde gemeente in Sint-Philipsland. beeld RD, Anton Dommerholt

Cash

De sekte heeft niet al te veel invloed op het dorp, denkt Van der Velde. „De meeste huizen die ze opkochten, waren uit een hogere prijsklasse. Die kunnen starters uit Flupland toch niet betalen. Ik hoorde zelfs dat ze die huizen zo cash afrekenden, zonder hypotheek.”

Maerloo heeft inderdaad zestien panden in bezit in Sint Philipsland, meldden de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) en het Financieele Dagblad (FD) in 2023. Maerloo, dat door deskundigen geduid wordt als een sekte, is de vereniging rondom Carine Bolijn, een vrouw die ongeveer een kilometer buiten Sint Philipsland woonde en geneeskrachtige gaven zou hebben.

De vrouw, die in 2023 op 83-jarige leeftijd overleed, noemde zichzelf de incarnatie van Maria Magdalena. Ze verkocht flesjes water en bood genezingsbehandelingen aan. Het FD concludeerde na uitgebreid onderzoek dat „Bolijn haar volgelingen dusdanig beïnvloedde dat ze hun vermogen afstonden aan Maerloo, bv’s van de vereniging op hun eigen naam zetten en huizen kochten in het dorp. Alles om maar zo dichtbij mogelijk te staan bij Bolijn en haar gaven”.

De aanwezigheid van Bolijn in Sint Philipsland zorgde voor files en drukte in de omgeving. Haar huis ligt vlakbij de Slaakbrug en is alleen bereikbaar via een smalle landweg. Die ligt er verlaten bij. Ook bij het huis is geen enkel teken van leven te zien. Niets herinnert aan de spirituele trekpleister die de plaats tot een paar jaar geleden was. Een hoog hek schermt het terrein af van de buitenwereld. Achter de haag is zeil gespannen, wat doorkijken onmogelijk maakt.

Het huis waar Carine Bolijn woonde, is onzichtbaar vanaf de weg. beeld RD

Rotonde

De Fluplanders zelf gingen vrijwel nooit langs bij Bolijn, meent Van der Velde. „Sint Philipsland is een christelijk dorp met vier kerken. We zijn ook veel te nuchtere Zeeuwen voor dit soort verhalen.”

De schilderende ouderling herinnert zich slechts een persoon die eens bij Bolijn langsging. Met succes. „Het was een vrouw die graag zwanger wilde worden, maar dat lukte niet. Ze ging naar Bolijn voor zo’n flesje water en daarna raakte ze inderdaad in verwachting.” Begrijpen doet Van der Velde dat niet helemaal. „Ze ging ook hier op het dorp naar de kerk, dan lijkt me dat je toch meer op de voorzienigheid moet vertrouwen.”

Of Maerloo zelf religieus gemotiveerd is, betwijfelt de Zeeuw. „Die vrouw noemde zich wel Maria Magdalena, maar met religie had het volgens mij niet zoveel te maken.”

De vereniging leek zich inderdaad meer te richten op maatschappelijke onderwerpen. Maerloo werd in 2020 veroordeeld voor smaad en laster omdat ze de gemeente Tholen onterecht had beschuldigd van kinderhandel, terrorisme en moord, aldus het FD.

„Een vrouw rijdt soms drie rondjes achter elkaar over de rotonde” Peter van der Velde, inwoner Sint Philipsland

De sekteleden die hun intrek in het dorp namen, zijn niet erg zichtbaar, blijkt na rondvraag. Van der Velde: „Een deel van de huizen die ze opkochten, staat buiten het dorp. En de mensen die hier wel wonen, zag je ook bijna niet. De gordijnen zaten altijd dicht. Al zie ik wel een van die vrouwen soms zomaar drie rondjes om de rotonde rijden.”

Dat verhaal herkent een echtpaar dat net de hond uitlaat. Ze zijn er niet van onder de indruk. „Al reed ze tien rondjes, we hebben er geen last van”, zegt de man. „Maar volgens mij is een deel van de huizen ook niet eens bewoond. Er staat dan een naaiatelier ingeschreven of een bord in de tuin, maar verder woont er niemand.”

Een vrouw die vlak naast een sektelid woont, zegt er ook geen kwaad woord over. „Ik weet niet waar ze vandaan komt, maar het is best een lief mens. Ik lees eigenlijk alleen over de sekte in de streekkrant.” Net als de meeste andere buurtbewoners wil ze niet met haar naam in de krant.

Wat maakt een afgelegen dorp als Sint Philipsland, met slechts zo’n 2400 inwoners nu aantrekkelijk voor zo’n groepering? „Ik weet het niet”, zegt Van der Velde. „Misschien omdat het hier wat afgelegen en landelijk is. Maar aan de andere kant is het een hechte gemeenschap, waardoor je toch snel praatjes krijgt.”

„Er zouden precies hier bepaalde aardstralen bij elkaar komen” Inwoner Sint Philipsland

Het echtpaar met de hond heeft een andere verklaring. „Er zouden precies hier bepaalde aardstralen bij elkaar komen”, vertelt de vrouw. „Dat in combinatie met het water waar Sint Philipsland door omringd is, zou het tot een gezonde omgeving maken. En mevrouw Bolijn woonde hier al heel lang.”

Dorpscafé

Minder blij zijn de Zeeuwse dorpelingen met het lunchcafé in de Voorstraat dat door sekteleden is opgekocht. Lien Kamps, een vrouw die betrokken is bij Maerloo, kocht de enige eetgelegenheid van Sint Philipsland in december 2022. Sinds die tijd is het café niet meer open geweest, vanwege moeilijkheden met de gemeente Tholen over de vergunningen. „Het was de enige uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplek voor jongeren hier”, zegt Van der Velde. Hij heeft echter gehoord dat het café weer in de stille verkoop staat en dan mogelijk weer als horecagelegenheid zal gaan functioneren.

Voor de deur van het lunchcafé staat een busje van verhuurbedrijf Bo-rent. De eigenaresse staat in de deuropening. Tot het geven van een toelichting is ze echter niet bereid. „Ik ben klaar met vragen beantwoorden. De waarheid wordt steeds verdraaid. Ik heb ook recht op privacy.”