Grote zorgen bij bedrijven over dreigende heffingen Trump

„Tegelijk is er nog geen officieel besluit genomen en moeten we afwachten wanneer en in en welke vorm tarieven worden ingevoerd”, merkt de lobbyclub voor het bedrijfsleven op. VNO-NCW staat in nauw contact met de overheid om scenario’s uit te werken en mogelijke gevolgen in kaart te brengen.

In de ogen van het bedrijfsleven is een handelsoorlog in niemands belang. Maar de retoriek van Trump bevestigt volgens VNO-NCW wel de veranderende trans-Atlantische relatie. Europa zou zich aan deze nieuwe realiteit moeten aanpassen. „Het is daarbij van groot belang dat we eensgezind zijn in Europa en gezamenlijk optrekken.”

Ook wijst VNO-NCW nogmaals op de noodzaak voor Europa en Nederland om te blijven werken aan de eigen economische concurrentiekracht en een aantrekkelijk investeringsklimaat. „Daarvoor is het onder meer van belang dat we eigen interne handelstarieven aanpakken en de Europese interne markt versterken.”