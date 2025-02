Dalende inflatie beïnvloedt looneis na 2025, zegt CNV-voorzitter

De huidige looneis van CNV is onder meer gebaseerd op de verwachte prijsstijgingen voor dit jaar. Het CPB voorziet dat de inflatie afneemt, al zal deze de komende jaren nog boven de 2 procent blijven. „De inflatie daalt, al gebeurt dat wel langzaam”, zegt Fortuin. „Dat betekent dat wij als vakbonden in aanloop naar het bepalen van de arbeidsvoorwaarden voor volgend jaar, rekening moeten houden met de loonontwikkeling.”

Een ander punt dat Fortuin opvalt in de CPB-ramingen, is de productiviteit. „Die blijft moeizaam in ons land”, zegt hij daarover. Om de productiviteit aan te jagen, zijn volgens hem innovatie, automatisering en robotisering nodig. Daarbij maakt hij zich evenwel geen zorgen over het verlies aan banen, want volgens Fortuin wordt er zo juist ook werkgelegenheid gecreëerd.