Ethiopië rekent op Chinese investeringen van 1,75 miljard dollar

Het Chinese CSI Solar, waarin Canadian Solar een meerderheidsbelang heeft, investeert 250 miljoen dollar in een fabriek voor de productie van zonnepanelen en energieopslagproducten. Sequoia Mining & Processing is van plan 600 miljoen dollar te investeren in de exploratie van steenkool.

Ook Hainan Drinda New Energy Technology en Toyo Solar Manufacturing hebben projecten voor de productie van zonne-energie in ontwikkeling, terwijl Hua Ye Mining Processing 500 miljoen dollar wil investeren in de exploratie en verwerking van mineralen.