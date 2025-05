IEA: wereldwijde verkoop elektrische auto’s blijft groeien

Vorig jaar werden wereldwijd meer dan 17 miljoen elektrische auto’s verkocht, waarmee het marktaandeel voor het eerst boven de 20 procent uitkwam. Voor 2030 verwacht het IEA dat het aandeel zal stijgen naar 40 procent. Het agentschap zegt dat elektrische auto’s steeds betaalbaarder worden door felle concurrentie op de markt en dalende batterijkosten.

China is marktleider. Daar waren elektrische auto’s vorig jaar goed voor bijna de helft van alle nieuw verkochte auto’s. In China werden in 2024 meer dan 11 miljoen elektrische auto’s verkocht, wat gelijk is aan het wereldwijde totaal in 2022, aldus het IEA.