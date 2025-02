Brabant steekt 4 miljoen in ontwikkeling kleine kernreactor

De bedrijven Thorizon, VDL Groep en DEMCON werken de komende jaren aan de doorontwikkeling van de techniek. Ze doen dat in het consortium PROMOSA. De provincie steunt het initiatief dat volgens gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (economie) nieuwe kansen biedt voor de „hoogwaardige Brabantse maakindustrie”. „Met onze sterke hightechsector en onderzoeksinstellingen hebben we alles in huis om voorop te lopen in deze ontwikkeling. Een goed voorbeeld van hoe we in Brabant werken aan de slimme oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.”

Bij de gesmoltenzoutreactor wordt vloeibaar zout gebruikt, als koelmiddel maar ook om bestaand kernafval te kunnen gebruiken als brandstof. Als de reactor wordt stilgezet, stolt het zout en stopt de reactie. Deze reactoren werken echt anders dan traditionele kerncentrales, aldus de provincie. Met energie van een reactor van dit type dat Thorizon nu ontwikkelt kunnen 250.000 huishoudens van energie worden voorzien.