Roman van Astrid Roemer op longlist International Booker Prize

„Deze klassieker uit de queerliteratuur - vandaag de dag nog net zo opwindend als toen die in 1982 voor het eerst verscheen - vertelt het verhaal van een moedige zwarte vrouw die probeert een leven naar eigen keuze te leiden”, aldus de jury. Ook twaalf andere boeken maken kans op de prijs. De shortlist wordt op 8 april bekendgemaakt en de winnaar op 20 mei.

Roemer werd op 27 april 1947 geboren in Suriname en verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Nederland. Ze debuteerde in 1970 onder het pseudoniem Zamani met de dichtbundel Sasa: mijn actuele zijn. Ze brak in Nederland door met Over de gekte van een vrouw. Roemer ontving in 2016 de P.C. Hooftprijs en in 2021 de Prijs der Nederlandse Letteren.