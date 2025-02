Doden verkeersongeluk Sluiskiltunnel zijn mannen van 29 en 39

Binnenland

De twee dodelijke slachtoffers van het verkeersongeluk maandag in de Sluiskiltunnel zijn een 39-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 29-jarige man uit het nabijgelegen Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland. De politie meldt dinsdag dat de twee, die in een vrachtwagen zaten, door nog onbekende oorzaak tegen een muur waren gebotst in de tunnel. Ze overleden ter plaatse.