Zorgen om asielzoekers en vluchtelingen na Duitse verkiezingen

De conservatieve CDU/CSU werd de grootste bij de verkiezingen van zondag. De partij werkte recent samen met AfD in een oproep om minder migranten naar Duitsland te laten komen. Voor het eerst trok daarmee een gevestigde partij samen op met AfD. De Duitse veiligheidsdiensten hebben delen van die partij aangemerkt als rechts-extremistisch. Een partijprominent werd afgelopen zomer nog veroordeeld voor het gebruik van een nazislogan.

„We zien eigenlijk gebeuren wat ook in Nederland steeds gebeurt: dat de ‘middenpartijen’, in Duitsland dan nu CDU/CSU, menen dat ze de migratieplannen van radicaalrechts over moeten nemen om te winnen”, zegt Roos Ykema. Ze is directeur van MiGreat, een organisatie die opkomt voor de rechten van migranten. Volgens Ykema worden radicaal-rechtse plannen zoals het beperken van gezinshereniging voor vluchtelingen en het invoeren van grensbewaking zelfs zonder de concrete macht van radicaal-rechtse partijen geaccepteerd.

De schuld geven van bestaande problemen aan asielzoekers en vluchtelingen „leidt niet alleen af van de inhoud, maar maakt een constructief gesprek over oplossingen erg lastig”, vindt VluchtelingenWerk. De organisatie is volgens een woordvoerster vooral bang voor verdere aanscherping van de asielwetgeving in Duitsland. Dit kan volgens VluchtelingenWerk „leiden tot kettingreacties van andere lidstaten” binnen de Europese Unie.

„Samenleven wordt niet veilig van wantrouwen en racisme, maar van toewijding aan de fundamentele waarden van onze samenleving: onvervreemdbare mensenrechten”, zegt Julia Duchrow van de Duitse afdeling van Amnesty International via een woordvoerster. Amnesty roept de Duitse partijen op „om te erkennen dat mensenrechten en internationaal recht niet onderhandelbaar zijn”.