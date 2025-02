DUO begint met compensatie voor discriminatie rond studiebeurzen

Door het selectieproces van de computersystemen van DUO werden mensen uit een wijk met veel bewoners met een migratieachtergrond veel vaker gecontroleerd dan andere studenten. Daardoor kregen zij ook vaker boetes, die regelmatig onterecht waren.

Volgens Bruins gaat het besluit om nu hiermee te beginnen 200.000 euro kosten. De minister heeft 61 miljoen euro uitgetrokken om alle getroffen studenten te compenseren voor de discriminatie. Ruim 10.000 studenten die tussen 2012 en 2023 werden gecontroleerd, komen in aanmerking voor compensatie.

Veel studenten wachten al lang op een antwoord op hun verzoek om compensatie. De dienst is in veel gevallen al te laat of bijna over tijd met de beantwoording. De minister heeft gekozen voor een brede compensatie, waardoor mensen die wel hebben gefraudeerd mogelijk ook geld terugkrijgen.