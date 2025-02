Wiersma na hard debat: ik zal Kamer beter op de hoogte houden

Vorige week vrijdag kondigde zij via BBB-kanalen en De Telegraaf groots aan dat de grens vanaf wanneer een stikstofvergunning nodig is, er snel komt. „Alle seinen staan op groen”, zei Wiersma. Ook stelde ze inmiddels een wetenschappelijke onderbouwing te hebben voor een hogere grens. Maar zij had de Kamer hier niet apart over geïnformeerd, en in de dagen erna bleek al snel dat het traject maanden tot zelfs anderhalf jaar kan duren. Een groot deel van de Kamer was donderdagavond in het debat woedend. Ook coalitiepartners waren niet blij met Wiersma’s aanpak.

Wiersma zei in het debat al dat er „lessen te trekken vallen” uit hoe zij omging met de communicatie. Vrijdag zegt ze de Kamer meer op de hoogte te houden via Kamerbrieven als er nieuws is. Ondanks dat haar aankondiging breed werd uitgemeten via BBB-kanalen en zij er ook bij verschillende media over sprak, herhaalt zij vrijdag na de ministerraad dat het eigenlijk helemaal geen nieuws was voor de Kamer: „Ze wisten dit, hier heb ik in december uitgebreid met ze over gedebatteerd. Dus ja, er is op zich niets nieuws.”

Kamerleden wezen Wiersma er donderdagavond op dat haar toon afgelopen vrijdag wel degelijk veel positiever was dan eerder. Coalitiegenoot Thom van Campen (VVD) vond het ongemakkelijk dat Wiersma er met „zó veel zelfvertrouwen” over sprak. Pieter Grinwis (ChristenUnie) schamperde: „Het was een mooie ‘boost’ voor BBB-tv, laten we het daar op houden.”