Woensdrecht kent eerste lokale lentedag van 2025

Van een officiële landelijke lentedag is nog geen sprake, want in De Bilt is het tot dusver pas 11,5 graden. De verwachting is dat ook later in de middag de grens op het hoofdstation wordt geslecht.

De afgelopen jaren kwam de eerste lokale lentedag van het jaar vroeger dan nu, stelt Weeronline. Vorig jaar was dat op 15 februari het geval, maar zowel in 2023 als in 2022 werd op de eerste dag van het nieuwe jaar al een lokale lentedag genoteerd.

De eerste lentedag van vorig jaar was zowel een lokale als een officiële. Daarnaast was het officieel de warmste 15 februari ooit met 15,5 graden in De Bilt. Het oude record van 15,1 graden uit 1998 werd daarmee met bijna een halve graad verbroken.