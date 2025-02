Leerkracht basisschool ontslagen om grensoverschrijdend gedrag

Om wat voor grensoverschrijdend gedrag het gaat kan de woordvoerder niet zeggen. Ze meldt dat een of meerdere ouders aangifte hebben gedaan tegen de leerkracht. De politie bevestigt dat er een aangifte is gedaan van grensoverschrijdend gedrag en dat er een onderzoek naar de man loopt. Verder kan de politie niks zeggen over de zaak.

De docent gaf les aan groep acht op de locatie van de basisschool in het Statenkwartier. Zijn klas kreeg de laatste tijd les van andere leerkrachten.