ECB lijdt recordverlies van bijna 8 miljard euro

Het verlies komt niet onverwacht. Eerder was al duidelijk dat er als gevolg van de inspanningen van de centrale bank om prijsstabiliteit na te streven een aantal jaren met verliezen zou aankomen. Als onderdeel van die maatregelen kocht de ECB eerder namelijk massaal obligaties op. Toen de ECB in 2022 en 2023 zijn rentetarieven voor de eurozone in rap tempo verhoogde om de hoge inflatie in het eurogebied tegen te gaan, betekende dit ook dat de ECB zelf meer rente moest gaan betalen over ingekocht schuldpapier.

Het is mogelijk dat de ECB ook in de komende jaren verlies lijdt. Maar die verliezen zullen waarschijnlijk lager zijn dan in de afgelopen twee jaar. Dit komt doordat de centrale bank tevens zijn balans verkleint door aflopende obligaties niet te vervangen. Mogelijk gaat de rente ook weer verder omlaag, aangezien de inflatie inmiddels niet meer zo hoog is. Uiteindelijk verwacht de centrale bank wel weer winst te maken.