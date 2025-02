Werkgever vast voor handel en smokkel 6 mensen uit India

De werkgever regelde, mogelijk samen met zijn boekhouder, de vliegtickets voor de werknemers. Daarna sliepen ze op matrassen op de grond van een bedrijfspand waar ze ook werkten. Later overnachtten ze op verschillende woonlocaties van en bepaald door de werkgever. De werknemers werkten dagelijks twaalf uur met één of geen vrije dag per week. Hun loon werd gestort op rekeningen waar ze zelf niet bij konden. De verdachte had wel toegang tot het geld en had de bankpasjes in zijn bezit. Hij deed privéaankopen van het geld van de werknemers.