Israëlische ambassadeur bezoekt Neder-Betuwe en spreekt met scholieren VLC

Een rode loper is uitgerold voor de hoofdingang van het VLC in Kesteren. Een grote groep scholieren vormt een erehaag. Dan stapt ambassadeur Modi Ephraim uit zijn grijze Mercedes, gevolgd door ambassadepersoneel en beveiligers.

„Ik ben blij om weer terug op school te zijn”, grapt hij even later. Serieuzer: „We voelen jullie steun en vriendschap voor Israël. Dat geeft kracht in een periode die niet makkelijk voor ons is.”

In de aula zingen scholieren hem het Hatikwa, het Israëlische volkslied, toe. Een meisje zingt solo. Muziekdocent Villerius begeleidt enthousiast op de piano. Later speelt hij op het orgel, als de leerlingen „dat ’s Heeren zegen op u daal’” uit Psalm 134 zingen.

Stroopwafels

Veel tijd om te oefenen hadden de leerlingen niet. In verband met de veiligheid van de ambassadeur kregen ze pas anderhalf uur van tevoren te horen dat de ambassadeur zou komen. De soliste kreeg al wel dinsdagavond de vraag of ze het Joodse volkslied wilde instuderen voor een uitvoering.

In een korte toespraak legt locatiedirecteur Laurens Kroon uit dat het bezoek van de ambassadeur belangrijk is voor de vorming van leerlingen. Ook stelt hij dat de gebeurtenissen in Israël niet puur gaan over menselijke politiek, maar laten zien hoe Gods plan met de wereld zich ontvouwt.

Daarna gaat Modi Efraim met leerlingen in gesprek. Een meisje wil weten wat hij mooi vindt aan Nederland. „Niet het weer”, zegt hij lachend. „Ik houd wel van fietsen. En je voelt je hier veilig. Ook is alles goed georganiseerd. Als het gaat om eten: ik houd van haring en van stroopwafels.”

Oorkonde

Eerder deze middag ontvangt een gezelschap predikanten de ambassadeur in de oude dorpskerk in Opheusden. Ds. R. van de Kamp (HHK) leest voor uit Psalm 1, waarna ds. W. Mouw (GG Opheusden) een korte meditatie houdt. „Gelukkig is de mens die zich dag en nacht verdiept in Gods Woord. Die is als een boom”, legt hij uit. „Psalm 1 maakt ook duidelijk dat de vijanden van Israël als kaf zullen vergaan. Daarom voelen wij ons als kerken verbonden aan Israël en bidden we elke zondag voor vrede in het land.”

De ambassadeur bedankt voor de hartelijke woorden en vertelt hoe belangrijk steun voor hem is. Zeker sinds de brute aanslag van Hamas op 7 oktober 2023, waarna de kritiek op Israël snel aanzwol. Efraim moet terugdenken aan wat koning Willem-Alexander tijdens een receptie tegen hem zei: „Er zijn pro-Palestinademonstraties, maar de meerderheid van ons land steunt Israël.”

Daarna overhandigt Efraim een oorkonde aan ds. Van de Kamp, als blijk van waardering voor zijn werk voor de commissie Israël van de HHK. Onlangs droeg de predikant de voorzittershamer over aan ds. K.J. Kaptein.

Dennen

Het ochtendprogramma staat in het teken van de laanboomteelt. De timing is geen toeval: vorige week donderdag vierde de Joodse gemeenschap de Toe Biesjwat, een feestdag die het nieuwe jaar van de bomen symboliseert. Traditiegetrouw worden op deze dag bomen geplant en vruchten gegeten, zoals vijgen, dadels en granaatappels.

In het Laanboomhuis in Dodewaard vertelt Goos Cardol, voorzitter van Tree Centre Opheusden (TCO), over het belang van de regio voor de boomteelt in Europa. Bij TCO zijn 167 boomkwekers aangesloten, die samen zo’n 2000 hectare grond bezitten.

Na een rondleiding over een proefveld bieden Hoornbeeckstudenten de diplomaat zeven grove dennen aan. De bomen zullen per diplomatieke vlucht hun weg vinden naar Israël.

Het gezelschap bezoekt vervolgens Volentis, een boomkwekerij in Dodewaard. Daar vertelt een onderzoeker over klimaatbestendige bomen. Efraim krijgt een setje klompen aangeboden, die hij gelijk past.

Het bezoek van de diplomaat kwam tot stand op particulier initiatief van Pieter Slagboom, die onder meer voorzitter is van de lokale NPV. Ook twee SGP-wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, Marien Klein en Nees van Wolfswinkel, zijn deze dag van de partij.