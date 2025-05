GroenLinks-PvdA: huurbevriezing alleen met volledige compensatie

„Dit is geen huurbevriezing, maar een bouwstop”, zegt Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA. „Het is gewoon een slecht doordacht plan.” De Tweede Kamer debatteert woensdag over de Staat van de Volkshuisvesting waarin ook het plan voor de huurbevriezing aan de orde komt.

De Hoop wil dat de woningbouwcorporaties helemaal worden gecompenseerd voor de huurbevriezing door afschaffing van de winstbelasting. Het kabinet wil de woningcorporaties schadeloos stellen, maar dat is volgens De Hoop en de corporaties onvoldoende. „Dit is de enige route om het op een sociale manier te doen”, aldus De Hoop.

Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) zei vorige week dat het „niet makkelijk” is om een goede compensatie te regelen. Aan het schrappen van de winstbelasting zitten volgens hem „nog veel haken en ogen”. Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit, NSC) zei dat het technisch en juridisch „heel ingewikkeld” is.

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB besloten tijdens de onderhandelingen over de voorjaarsnota de huren voor circa 2 miljoen sociale woningen twee jaar te bevriezen. Ze verrasten daarmee woonminister Mona Keijzer (BBB). Zij had het liever anders gezien en zei eerder dat het spannend wordt om het allemaal op tijd rond te krijgen.

Particuliere huurders in een sociale woning krijgen geen huurbevriezing. Die zijn niet zo makkelijk te vinden, aldus het kabinet. De Hoop wil dat Keijzer een fonds inricht waar particuliere verhuurders kunnen aankloppen voor compensatie. Dat werkte volgens hem ook in de coronacrisis in 2021, al had het kabinet toen wel meer tijd.