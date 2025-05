Eerste zitting in nieuwe EBI-rechtbank is met contact Bolle Jos

De zittingszaal in de gevangenis in Vught wordt volgende week woensdag voor het eerst gebruikt. Het gaat om een zitting van het gerechtshof Amsterdam in de zaak tegen Isaac B., een vermeend contact van de nog altijd voortvluchtige Jos Leijdekkers, bekend als Bolle Jos. De week daarna, op 2 juni is in de rechtszaal in Vught een zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.