Scholen gaan verplichte doorstroomtoets toch afnemen

„Dat is een risico dat je niet wilt lopen”, zegt Remco Prast van Leve het Onderwijs, een beweging van scholen die tegen de verplichte doorstroomtoets is. Hij bevestigt berichtgeving van de Volkskrant. „Er wordt powerplay gespeeld, en dat zien we de komende tijd niet veranderen.” Hij noemt het dreigende ingrijpen van Paul „buitenproportioneel”. Volgens hem wordt door de betrokken schoolbesturen nagedacht over een bezwaarprocedure.

De staatssecretaris had de scholen een spoedaanwijzing opgelegd om de doorstroomtoets toch nog af te nemen. Dat moeten ze doen voor 7 maart. „Ik vind het goed om te horen dat de doorstroomtoets alsnog wordt afgenomen bij alle leerlingen van deze scholen. De doorstroomtoets is een wettelijk recht van leerlingen. Daarmee hebben ze een eerlijke kans bij de overgang naar de middelbare school”, laat Paul weten. Ze heeft de schoolbesturen een gesprek aangeboden.