CNV: opnieuw staking personeel smaak- en geurstoffenfabrikant IFF

In de afgelopen weken is er eerder gestaakt. In totaal werd het werk zes dagen stilgelegd voor een nieuwe cao bij IFF, voluit International Flavors and Fragrances. „Het wordt zo langzamerhand een marathonstaking”, aldus CNV-onderhandelaar Alptekin Akdogan. Hij zegt dat zijn leden „het helemaal zat” zijn. „Ze voelen zich door de directie misleid en keihard in de steek gelaten.”

De vakbond eist namens de werknemers een reparatie van de inflatie van 3 procent en daarbovenop een loonsverhoging van zo’n 4 procent. Daarnaast wordt onder meer een regeling geëist voor oudere werknemers, zodat die minder kunnen werken maar daar deels financieel voor gecompenseerd worden.

Volgens CNV kwam de directie van IFF vorige week met een nieuw cao-bod, maar was dat nauwelijks beter dan wat er al lag. „We hebben het uit fatsoen nog voorgelegd aan de leden, maar die hebben het opnieuw weggestemd. Ruim driekwart van de leden heeft het afgewezen”, aldus Akdogan.

Volgens de bond telt IFF in Nederland ongeveer duizend werknemers. Het merendeel werkt bij de productielocatie in Tilburg. Een ander deel in Hilversum, waar onder meer een laboratorium is gevestigd.