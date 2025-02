Grote brand in Sint Jansklooster is onder controle

Binnenland

De grote brand in een fabriekshal in Sint Jansklooster is onder controle. De brand aan de Heetveld in het dorp in de kop van Overijssel brak rond 13.00 uur uit. In verband met rookontwikkeling werd een NL-Alert afgegeven voor het gebied tussen Vollenhove, Sint Jansklooster en Heetveld. Dat is inmiddels weer ingetrokken.