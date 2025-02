Kabinet botst met toezichthouders over inzet nep-zendmasten

Het meningsverschil draait om een zogeheten IMSI-catcher. Dat apparaat bootst een telefoonmast na, en kan daarmee gegevens onderscheppen van telefoons die er verbinding mee maken.

De toezichthouders CTIVD en TIB vinden dat er maar één regel is die het gebruik van dit middel mogelijk maakt. Op basis van deze regel moet de minister elke keer toestemming geven dat de IMSI-catcher wordt ingezet. Ministers Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) en Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) vinden dat er ook een andere regel is die de nep-zendmasten toelaat. Op basis van die regel is toestemming van het hoofd van een van de twee veiligheidsdiensten genoeg.

De veiligheidsdiensten zien de IMSI-catcher als eenzelfde soort middel als een drone of een camera, schreven CTIVD en TIB vorig najaar. Zelf vinden de toezichthouders dat het apparaat anders is omdat het actief verbinding maakt met mobiele telefoons. De ministers brengen daartegenin dat de IMSI-catcher niet wordt gebruikt om de inhoud van gesprekken op te vangen.

Als de ministers elke keer toestemming zouden moeten geven voor het gebruik van de IMSI-catcher, dan zou dat „grote operationele gevolgen” hebben, vreest het kabinet. De diensten zouden dan „minder slagkracht en minder flexibiliteit” hebben.