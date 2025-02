Veel mis bij zorginstellingen Cordaan, IGJ roept bestuur op matje

„Het inzicht in eigen kwaliteit en tekortkomingen is geregeld onvoldoende gebleken”, schrijft de IGJ. Dat heeft „risico’s voor de cliëntveiligheid” tot gevolg. De inspectie neemt de problemen zo hoog op, dat ze die in december heeft aangekaart in een gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Twee locaties waar de inspectie vorig jaar ging kijken, voldeden volgens inspectierapporten op allerlei punten niet. Zo is er niet altijd genoeg gekwalificeerd personeel. „Met name in de late diensten is het niet goed mogelijk om op een zorgvuldige manier complexe zorg te bieden.” Voor overleg nemen de zorgverleners te weinig tijd. Medewerkers kennen de wensen en behoeften van cliënten volgens de inspectie ook „onvoldoende”. Verbetering blijkt moeilijk door „wisselende roosters en de bestaande werklast”.

De Volkskrant berichtte woensdag als eerste over de rapporten. De krant sprak eerder met Cordaan-medewerkers die de situatie op een andere locatie voor kwetsbare ouderen „mensonterend” noemden vanwege verwaarlozing. Zulke grote woorden gebruikt de IGJ niet, maar de rapporten zijn dus wel zeer kritisch.

Bestuurders van Cordaan „herkennen en erkennen” de problemen, zo staat in het verslag over het gesprek met de inspectie. Ze gaven toe dat ze zich „te lang afwachtend hebben opgesteld” en hebben inmiddels een verbeterplan opgesteld „met doelen voor de korte en lange termijn”. De inspectie wil daar deze zomer al resultaten van zien. Voor 31 juli moet „voldoende verbeterresultaat” zijn geboekt. Ook de raad van toezicht van Cordaan zelf „moet hierop voldoende alert en kritisch toezien”.