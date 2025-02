Ingezameld geld symbolisch overhandigd aan gedupeerden Tarwekamp

Binnenland

Bij de stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve in Den Haag hebben zo’n tien gedupeerden van de explosies aan de Tarwekamp woensdagmiddag een cheque in ontvangst genomen met geld dat voor hen is opgehaald tijdens een inzamelingsactie. Het bedrag is bedoeld voor in totaal 44 getroffen huishoudens en ondernemers, van wie een deel dus woensdag bij de symbolische overhandiging aanwezig was.