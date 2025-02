IJshaar: een zeldzaam en „bijzonder mooi” natuurverschijnsel

IJshaar is een onbekend en vrij zeldzaam natuurverschijnsel, zegt Roos. Hij noemt het „bijzonder mooi”. IJshaar ontstaat doordat „vocht uit rottend hout bevriest en mooie haarachtige structuren vormt”, legt de fotograaf uit. „Een alternatieve naam ervoor is ”de baard van koning Winter”.”

IJshaar is zeldzaam omdat het erg gevoelig is voor aanraking of zonlicht. Als iemand het aanraakt, smelt het onmiddellijk weg en als de zon erop schijnt, verdwijnt het ook. Het fenomeen is dan ook alleen maar te vinden op tijdstippen dat de zon niet schijnt of op plekken met veel schaduw. Voor de vorming van ijshaar is het essentieel dat de luchtvochtigheid hoog is. Alleen zo kan het water dat uit het hout wordt geperst, niet verdampen.