Kruininger kiekt kikker in het kroos 

„Er zaten zeven kikkertjes, al in een boerensloot. De sloot, die was bevroren, de kikkertjes half dood.” Een bekend kinderliedje, maar niet van toepassing op de foto van De Koster. Die is gemaakt in de zomer toen de kikkers nog springlevend waren en de sloot vol eendenkroos lag. Die naam heeft het groene goedje te danken aan de vogels die de kleine waterplantjes graag eten: eenden.

De groene kikker doet niks met het kroos. Hooguit gebruikt hij het om niet al te veel op te vallen. Een groene kikker is dol op de larven van allerlei insecten zoals vliegen, kevers en libellen. Spinnetjes en slakken vormen belangrijke prooidieren.