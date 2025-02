Met zijn pluimpjes op de oren en grote, ronde, zwarte ogen is de eekhoorn een graag geziene gast in de tuinen van veel Nederlanders. Vooral als je in de buurt van het bos woont en je hebt genoeg schuilplekken in de tuin, kunnen deze zoogdieren een kijkje komen nemen. Zeker als er ook nog iets voor hen te bikken is.

De enige soort die in Nederland leeft, is de rode of gewone eekhoorn. Die naam heeft hij te danken aan zijn roodbruine vacht. Een volwassen dier is tussen de 20 en 30 centimeter groot. Bijna net zo lang is de grote pluimstaart. Die gebruikt de eekhoorn als stuur op het moment dat hij behendig van tak naar tak sprint. Als het regent, gebruikt de eekhoorn zijn staart ook als paraplu.