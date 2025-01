Krachtmeting tussen sperwer en eekhoorn

Verboom zat in een zogeheten fotohut en kon zo ongezien foto’s maken van de jonge sperwer die een bad nam. Niet op de foto te zien is een eekhoorn die ook naar het water kwam voor een hapje en een drankje. Verboom: „Hier worden de krachten gemeten tussen de eekhoorn en de sperwer. De jonge sperwer laat zien dat hij ook al groot is. Het was een mooi moment zo te genieten van de natuur dichtbij.”