Kamer praat na reces pas verder over wetsvoorstel kennismigratie

Het wetsvoorstel voorziet in de inpassing in de Nederlandse wet van een nieuwe Europese verordening die het voor kennismigranten makkelijker moet maken in de EU aan de slag te gaan. Daarover leven in de Kamer veel zorgen. De meeste wijzigingsvoorstellen, ook wel amendementen genoemd, zijn bedoeld om de voorwaarden waaronder mensen naar Nederland kunnen komen, aan te scherpen.

Faber wil deze voorwaarden liever niet in de wet verankeren. Zij wil daarin alleen de beslistermijnen regelen die de verordening voorschrijft, en al het andere vastleggen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Op die manier kunnen later wijzigingen worden doorgevoerd, zonder dat daarvoor opnieuw een wetsbehandeling nodig is. Maar daar nam de Kamer geen genoegen mee, waarop het wetgevingsdebat vroegtijdig werd afgebroken.

„De beslistermijnen zijn het meest saaie stukje van deze richtlijn”, zei NSC-voorman Pieter Omtzigt. Hij wil ook het debat voeren over de voorwaarden waar kennismigranten aan moeten voldoen. Zelf diende hij bijvoorbeeld een voorstel in om alleen mensen toe te laten die met een vast dienstverband aan de slag gaan in sectoren die met personeelstekorten kampen.

Faber heeft zeven maanden de tijd gehad om zelf met voorstellen te komen, hield Omtzigt haar voor. De minister wierp tegen dat zij ook veel werk had aan haar asielmaatregelen. „We weten allemaal hoe dat is gegaan.” Mede op aandringen van NSC moest zij haar aanpak in een wetsvoorstel gieten, terwijl in het coalitieakkoord was afgesproken dat het staatsnoodrecht zou worden ingezet.

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder verweet Faber dat zij probeert „de Kamer te passeren” door zo veel in een AMvB te willen regelen. Dat sprak de minister met klem tegen. „Dat is absoluut niet het geval.” Voor deze aanpak is gekozen om „sneller te kunnen schakelen” als blijkt dat toch te veel mensen als kennismigrant naar Nederland komen.

Faber hamerde erop dat haast geboden is. Nederland is al te laat met de inpassing van deze verordening en heeft een zogenoemde inbreukprocedure „aan de broek hangen”, waarschuwde zij. Dat zet extra druk op de capaciteit van de juridische afdeling van haar ministerie.