Philips op keerpunt ‘van geschillen naar innovatie’, stelt topman

Economie

Vorig jaar was een keerpunt van „geschillen naar innovatie” voor Philips, zei topman Roy Jakobs van het medisch-technologisch concern in een toelichting op de jaarresultaten. Hij doelde daarmee op de problemen rond de slaapapneu-apparaten van het bedrijf, die zo goed als opgelost zijn. Daardoor is er weer volop ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).