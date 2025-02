Kredietverzekeraar: stekkerautoverkoop EU daalt dit jaar verder

De verkoopcijfers worden „sterk gekleurd” door overheidssubsidies, aldus risicodirecteur voor de Benelux Johan Geeroms. In Nederland konden mensen subsidie krijgen voor het kopen van een nieuwe of tweedehands elektrische personenauto. Dat kon in 2024 voor het laatst, het kabinet heeft deze regeling dit jaar stopgezet.

De verkoopstijging in China vorig jaar van 40 procent is volgens Geeroms grotendeels te danken aan overheidssteun. „Terwijl de daling van bijna 30 procent in Duitsland juist komt door de afbouw van de subsidie.” China ligt volgens hem „mijlenver” voor, ook omdat Chinese autofabrikanten massaal lithium-ijzerfosfaatbatterijen gebruiken voor accu’s. Die zijn goedkoper en hebben minder schaarse grondstoffen nodig dan de duurdere nikkelbatterijen die Europese autofabrikanten gebruiken.

Geeroms stelt ook dat Duitse autofabrikanten niet op tijd zijn begonnen met het produceren van betaalbaardere kleine en middelgrote auto’s voor het brede publiek. „Ze hebben de boot gemist en nu moeten ze ook nog zien te dealen met de aangekondigde importtarieven van Trump.”

Verder is hij kritisch op de tientallen modellen die Europese autofabrikanten samen per jaar op de markt brengen. „Ze concurreren elkaar niet alleen dood, ook ontbreekt de focus. Kom samen met een paar betaalbare kleine modellen, daar zit de markt op te wachten”, aldus Geeroms.