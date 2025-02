Voorzitter ACM wil dat bedrijven klant beste contract bieden

Snoep geeft in de krant als voorbeeld dat de energiemarkt in zijn ogen te ingewikkeld is geworden voor consumenten met alle contracten die je kunt afsluiten, zoals variabel, vast of dynamisch. „We moeten zorgen dat de groep mensen voor wie de markt moeilijk is, niet zo gemakkelijk uitgebuit kan worden”, aldus de voorzitter. Hij ziet dan ook liever geen telefonische klantenwerving of verkoop aan de deur meer. „Je merkt dat mensen juist dan kwetsbaar zijn en in een contract gepraat worden dat niet in hun belang is.”

Snoep geeft aan dat er al strenger toezicht wordt gehouden op energiebedrijven en dat met de toekomstige Energiewet de ACM nog beter kan controleren. Maar wat hem betreft worden er meer maatregelen genomen om consumenten te beschermen, zeker als het gaat om zorgverzekeringen en energie, waaraan huishoudens veel geld kwijt zijn.

„Ik zou maatregelen willen als: een verplichting om consumenten altijd op het beste contract te zetten binnen het eigen bedrijf. Een bedrijf hoeft niet te zeggen dat het bij de concurrent minder kost, maar in ieder geval wel dat het met een ander contract binnen het bedrijf goedkoper kan”, zegt Snoep in het AD.