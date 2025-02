Schoof overweegt om extra geld uit te trekken voor Oekraïne

De budgetten voor 2025 zijn volgens Schoof nog „grotendeels beschikbaar” en die kunnen „elk moment” worden ingezet voor Oekraïne. „En het gaat ook niet om klein geld.” Daarom hoeft het kabinet niet te haasten om extra geld klaar te zetten voor steun aan Oekraïne, aldus de premier.

Laurens Dassen (Volt) vindt dat de premier veel sneller moet besluiten om meer geld uit te trekken. „Het ene na het andere signaal dat we nu uit die onderhandelingen krijgen is schokkend”, zei de partijleider, verwijzend naar de onderhandelingen tussen de VS en Rusland over de oorlog in Oekraïne. „Er is nu actie nodig.”

Nederland heeft tot nu toe ongeveer 6 miljard euro aan militaire steun geleverd aan Oekraïne. Het gaat hierbij om een divers pakket, bestaande uit bijvoorbeeld F-16’s, munitie, medische kits en tanks. Minister Ruben Brekelmans van Defensie zegt dat 4 miljard euro aan gereserveerd geld nog niet is uitgegeven, maar dat hier wel vergevorderde plannen voor zijn. De VVD-bewindsman zegt dat meer geld nodig is „als we ook voor 2026 en later op hetzelfde niveau willen blijven”.

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) heeft samen met Dilan Yeşilgöz (VVD) een motie ingediend waarin zij vragen om meer geld voor Oekraïne. In de Kamer leek hier tijdens het debat voldoende steun voor. Timmermans vindt de berichten over de onderhandelingen tussen Rusland en de Verenigde Staten verontrustend. Die doen de urgentie van steun voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky „alleen maar” toenemen. „Hoe sterker hij staat, hoe meer middelen hij heeft, hoe sterker hij ook tegenover de Russische agressie kan staan.”