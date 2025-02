Politie: verband tussen drie explosies bij ziekenhuis Beverwijk

Zowel op maandag 25 als dinsdag 26 november was er een explosie bij het ziekenhuis in Beverwijk, waar ook het Brandwondencentrum is gevestigd. Voor die ontploffingen is nog niemand aangehouden. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 januari vond opnieuw een ontploffing plaats bij het ziekenhuis, waarna brand ontstond. Voor die explosie werd een paar dagen later een 37-jarige man uit Beverwijk aangehouden. Hij zit nog steeds vast.