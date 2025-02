EKD publiceert „verrassend” onderzoek: Oost-Duitse kerkleden religieuzer dan West-Duitse

Dat blijkt volgens de Duitse nieuwsdienst Idea uit een kerkledenonderzoek van de EKD. De kerk betitelt het resultaat als „verrassend”. In eerdere onderzoeken, tussen 1992 en 2012, bleken er geen verschillen tussen Oost- en West-Duitsland.

Van EKD-leden in Oost-Duitsland bezoekt 56 procent meermaals per jaar een kerkdienst. In het westen ligt dit percentage op 33 procent. En terwijl in West-Duitsland 13 procent van de leden deelneemt aan activiteiten buiten de kerkdienst, is dat in Oost-Duitsland 26 procent. In Oost-Duitsland voelt 82 procent van de kerkleden zich „minstens enigszins verbonden met de kerk”, in West-Duitsland is dat 62 procent. Ook hebben Oost-Duitsers meer vertrouwen in de kerk en zijn ze meer op de Bijbel gericht.

Opvallend is verder dat het maatschappelijke bereik van de kerk in Oost-Duitsland groter is dan in West-Duitsland. Hoewel er in Oost-Duitsland minder kerkleden zijn op het geheel van de totale bevolking, heeft de Oost-Duitse bevolking even vaak contact met kerkelijke instellingen. Oost-Duitse kerkleden hechten ook meer waarde aan het helpen van sociaal achtergestelde groepen in de samenleving.