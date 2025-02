Kamer: hou zzp’ers op het spoor aan regels over werktijden

In de Arbeidstijdenwet staat bijvoorbeeld dat iemand die langer dan 5,5 uur werkt recht heeft op een pauze, en dat een nachtdienst maximaal 12 uur mag duren. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) hielden de mensen die twee jaar geleden aan het spoor werkten bij Voorschoten zich niet aan deze wet. Een trein botste daar op een kraan die het spoor overstak, met een dodelijk slachtoffer tot gevolg.

Vorige week in een debat over het ongeluk en het OVV-rapport begonnen meerdere Kamerleden over nachtelijk spoorwerk door zzp’ers. Olger van Dijk (NSC): „Het kan toch niet zo zijn dat zzp’ers aan de lopende band te veel uren maken en dat daardoor extra risico’s in de uitvoering ontstaan?”

Staatssecretarissen Jurgen Nobel (Participatie, VVD) en Chris Jansen (Openbaar Vervoer, PVV) zijn niet van plan de wet aan te passen, schreven ze bij voorbaat in een reactie op de motie. Dat voor zzp’ers geen wettelijke rusttijden gelden, „past bij de eigen verantwoordelijkheid” die ze als zelfstandige ondernemers hebben.

Als zzp’ers onder de Arbeidstijdenwet zouden vallen, zou dat henzelf en hun opdrachtgevers meer gedoe opleveren, verwacht het kabinet. „Dit is niet alleen onwenselijk, maar ook niet passend.” Zelfstandigen zijn bovendien al verplicht om zich veilig te gedragen, en mogen daardoor niet eindeloos doorwerken.