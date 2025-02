Op meer plekken in Den Haag ligt mogelijk schadelijke ondergrond

Den Haag had vorig jaar laten weten dat de ondergrond van het Koningsplein in het Regentessekwartier al na een jaar zou worden vervangen. Omwonenden kregen last van tranende ogen en hoestbuien. In de bodem zat het mengsel Duomix. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat dit mengsel op minstens achttien andere plekken in de stad ook is toegepast. Die zijn bij elkaar ruim 64.000 vierkante meter groot. Op 34 andere plekken „kan nog niet met zekerheid worden aangetoond dat deze bestaan uit Duomix”.

Den Haag had eerder al besloten dat Duomix niet meer zou worden toegepast bij onder meer speeltuinen. Het mengsel is op meer plekken in het land gebruikt, bijvoorbeeld als verharding onder fietspaden. In de stof zit het metaal vanadium. Dat kan op korte termijn leiden tot geprikkelde longen, ogen, keel en neus. Ook kunnen mensen bij een te hoge blootstelling op den duur hart- en vaatziekten en zenuwschade oplopen.