Bachmedaille Leipzig voor Belgische hoboïst Ponseele

Ponseele heeft volgens de organisatie een nieuwe standaard neergezet qua klank en speelstijl van de barokhobo. Al meer dan vier decennia staat Ponseele (1957) bekend als een groot musicus en wordt hij geroemd om zijn fluwelen klank en zijn diepgaande Bachinterpretaties. Daarnaast is hij instrumentenbouwer.

Ponseele werd geboren in het Belgische Kortrijk, studeerde hobo en kamermuziek aan de conservatoria van Brugge, Gent en Brussel. Vervolgens legde hij zich toe op de barokhobo. Hij speelde in tal van barokorkesten, zoals La Petite Bande, The Amsterdam Baroque Orchestra, La Chapelle Royale en het Bach Collegium Japan.

Samen met dirigent Philippe Herreweghe stond hij aan de wieg van het Orchestre des Champs-Elysées (Parijs). In 1988 richtte hij samen met fluitist Jan De Winne en klavecinist Shalev Ad-El het barokensemble Il Gardellino op. Sinds de start is Ponseele artistiek leider van dit gezelschap, dat een historisch gefundeerde uitvoering nastreeft, waarbij zo veel mogelijk gebruikgemaakt wordt van authentieke instrumenten uit de 17e en de 18e eeuw.

Samen met zijn broer Francis bouwt Ponseele oude instrumenten na, die wereldwijd aftrek vinden.

De Bachmedaille wordt jaarlijks toegekend. Eerder ontvingen musici als Ton Koopman, Peter Kooij, Masaaka Suzuki en het Thomanerchor Leipzig de onderscheiding.