DUO voorspelt fikse verdere daling aantal mbo’ers

Binnenland

Het aantal mbo’ers blijft dalen, aldus de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) na een bericht in het AD. Nu zijn er ruim 467.000 mbo-leerlingen, maar over vijftien jaar zijn het er volgens prognoses van DUO nog 433.000. Er zijn al jaren zorgen over de vermindering van het aantal vaklieden in opleiding, omdat de vraag naar deze mensen enorm is, vanuit de bouw en techniek tot en met de zorg.